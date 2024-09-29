7月も単月過去最高の訪日外客数に日本政府観光局（JNTO）は2024年8月21日に7月の訪日外客数を発表。6月の313万5600人を超える329万2500人で、2か月連続で単月過去最高記録となった。多くの訪日外国人観光客が目当てにするのは、日本の食体験だ。最近、全国各地の地方自治体でも訪日外国人観光客向けの「食の観光」への取り組みも進んでいる。そこで、「外国人×日本食」をテーマに多くのファンを惹きつけるYouTubeチャンネル「Momo