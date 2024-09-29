「東京六大学野球、慶大３−３明大」（２８日、神宮球場）１回戦２試合が行われ、慶大は明大と引き分けた。プロ志望届を提出している清原正吾内野手（４年・慶応）が、プロ通算５２５本塁打を誇る父・和博氏（５７）の前でリーグ戦初本塁打を記録。明大は今秋ドラフト１位候補の宗山塁内野手（４年・広陵）が史上３４人目となるリーグ戦通算１００安打を達成した。法大と早大も引き分けた。節目の一打に、一塁上で思わず頬を