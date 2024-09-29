「広島１−８巨人」（２８日、マツダスタジアム）不動の４番打者が重要な一戦でも躍動した。巨人・岡本和真内野手が４安打３打点。歓喜の瞬間を味わい、目には涙がにじんでいた。「優勝できて良かった。こういうところで打てるように取り組んでききた。序盤は（同僚に）助けてもらったので打てて良かった」と声を弾ませた。勝負強さを発揮した。六回に左中間へ勝ち越しの適時二塁打を打った。七回にも左中間に２点適時二塁打