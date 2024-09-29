高松宮記念（10着）以来となるルガル。初の中山への輸送だったが落ち着いた様子で馬運車を降りた。吉松助手は「稽古を積んで体ができている。ここに来ても落ち着いているし問題ないよ」と仕上がりに手応え。「希望は内枠の方がよかったがあとは乗り慣れているジョッキー（西村淳）に任す」と全権委任の構えを見せた。