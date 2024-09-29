今春の高松宮記念3着ビクターザウィナーは、中山ダートコースをキャンターで2周。タム厩務員は「今朝、馬体重を計測したら495キロでやや増えていた。香港を出発前と比べて体調は良いと思いますし、レースに向けて仕上がったと言えるでしょう。当日の朝はコースでダクなど軽い運動をするつもり」と順調ぶりを伝えた。