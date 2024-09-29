◇セ・リーグ阪神2―7ヤクルト（2024年9月28日神宮）アクシデントが響いた。先発・ビーズリーが先発では来日最短2回4安打4失点で降板。0―0の2回に先頭の丸山和が放ったライナー性の打球が右臀部（でんぶ）付近を直撃し、その場に倒れ込んだ。一時はベンチ裏に退きながらも、再びマウンドへ戻った。しかし2死二塁から長岡に先制打を献上し、なおも一、二塁からサンタナに痛恨の3ランを浴びた。「少なからず（打球直撃の