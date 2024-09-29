重賞2戦連続2着のウイングレイテストは前進気勢たっぷりの走りで登坂。その後ダートコースでも汗を流して本番に備えた。木場迫助手は「いつも通りの動き。具合は良さそう」と好仕上がりを実感。過去10年で連対すらない16番枠に入ったが「いろいろな条件を克服してくれた馬。頑張ってもらうしかない」と愛馬の地力を信じる。