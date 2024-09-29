「ヤクルト７−２阪神」（２８日、神宮球場）阪急阪神ホールディングス（ＨＤ）の角和夫会長（７５）が２８日、デイリースポーツの単独取材に応じた。２年前に自らが招聘（しょうへい）に携わり、契約最終年を迎えている岡田彰布監督（６６）の去就について、阪神サイドに判断を一任していることを明かした。昨季日本一に導いた手腕や理論を高評価。この日、巨人の優勝が決まって球団史上初の連覇は逃したが、常勝チーム構築へ