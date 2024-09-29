「ウエスタン、くふうハヤテ２−６阪神」（２８日、ちゅ〜るスタジアム清水）１軍復帰へ大暴れだ。阪神・小幡竜平内野手が１本塁打を含む３安打４打点。和田２軍監督から「（状態は）着実に上がってきてるね。スイングもいいし、的確に捉えられている」と絶賛される活躍を見せた。二回無死。５球連続の直球攻めの後、６球目の内角低めのスライダーを一振り。芯で捉えた打球は右翼の芝生に吸い込まれた。１６０２人の観客から