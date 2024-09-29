「女子ゴルフ・日本女子オープン選手権・第３日」（２８日、大利根ＣＣ＝パー７２）８位から出た竹田麗央（２１）＝ヤマエグループＨＤ＝が７バーディー、２ボギーの６７をマーク。山下美夢有と並ぶ通算８アンダーで首位に浮上した。初日２４位から、じわりじわりと順位を上げ、ソニー日本女子プロ選手権に続く国内メジャー２戦連続優勝を視界に捉えた。岩井明愛と笠りつ子が２打差の３位。前年覇者の原英莉花は６９で回り、５