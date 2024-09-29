【出走取消】▽4R…ハクシンブライアン（右前肢ハ行）▽11R…リバートゥルー（左前挫石）【競走除外】▽5R…マオノクラッシュ（馬場入場後に左前肢ハ行）【競走中止】▽2R…ドゥフトブリューテ（4角＝外側へ逃避）▽9R…ハードワーカー（4角手前＝心房細動）【過怠金】▽10R…戸崎1万円（発馬機内で突進された）▽11R…川須3万円（直線外斜行）