ローズS5着レガレイラ（牝3＝木村）はエリザベス女王杯（11月10日、京都）へ。サンデーレーシングが発表。新潟記念3着キングズパレス（牡5＝戸田）は天皇賞・秋（10月27日、東京）を視野。社台レースホースが発表した。