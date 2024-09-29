◇東京六大学野球第3週第1日明大3―3慶大（2024年9月28日神宮）明大の今秋ドラフト1位候補の遊撃手・宗山は3安打1打点。3回にリーグ通算100安打を達成すると、5回には左翼線に適時二塁打を放つなど持ち味のバットコントロールを披露。「100安打を打てるかどうかは、大学野球で良いバッターかどうかの指標になると思う」と胸を張った。地元・広島出身の逸材を視察した広島・苑田聡彦スカウト部顧問は「彼が入った球団は15