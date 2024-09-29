歌舞伎俳優の松本幸四郎（51）と尾上松也（39）が28日、舞台「朧の森に棲む鬼」の製作を都内で発表した。うそと欲望に支配される男の物語。幸四郎はダブルキャストで主演する松也に「これは勝負。勝たせてね」と不敵な笑み。松也は大谷翔平の名言をなぞらえ「まずは憧れるのはやめて、挑戦する心を持って稽古、本番に臨んでいきたいです」と意気込んでいた。東京・新橋演舞場で11月30日〜12月26日に上演。福岡・博多座公演