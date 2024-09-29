林官房長官は続投自民党の石破茂新総裁は２８日、党役員・閣僚人事の調整を進め、幹事長に森山裕総務会長（７９）、選挙対策委員長に小泉進次郎・元環境相（４３）を起用する方針を固めた。林芳正官房長官（６３）は続投させる。石破氏は１０月中に衆院解散に踏み切り、１１月までに総選挙を行うことを念頭に準備に入った。９月３０日に党役員人事を行い、１０月１日に召集される臨時国会で首相に指名された後、同日中に新内閣