警視庁は来年４月、公安部に「ローン・オフェンダー（単独の攻撃者）」を専門に捜査する部署を全国で初めて設置する方針を固めた。安倍晋三・元首相が銃撃されて死亡した事件や岸田首相の選挙演説会場に爆発物が投げ込まれた事件など、組織に属さず人知れず過激化するローン・オフェンダー型の事件が相次いだためで、テロ事件の未然防止に向けて捜査態勢を強化する。ローン・オフェンダーは準備から実行まで一人で行うため、事