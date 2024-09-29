【ジャカルタ共同】インドネシアで1998年までの32年間、独裁政権を率いたスハルト元大統領の長女と次女は28日、「（スハルト氏が）過ちを犯していたら謝ります」と公式に謝罪した。今月に入り、独裁政権時の汚職捜査の対象からスハルト氏が外れたことを受け、異例の謝罪で幕引きを図ったとみられる。