JALは28日、ドジャースの大谷の特別塗装機「DREAMSHOJET」を羽田空港の格納庫でお披露目した。夢を追う若者を応援する新企画の目玉であり、イベントに出席した同社所属の陸上女子やり投げパリ五輪金メダルの北口榛花（26）は「同じスポーツ選手として憧れが大きい。自分も負けたくない、さらに上を目指さないといけない気持ちになる」と感想を口にした。機体には大谷の写真3枚が塗装されるダイナミックなデザイン。北口が