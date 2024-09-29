大相撲の新大関・大の里（24＝二所ノ関部屋）が28日、中高6年間を過ごした“第二の故郷”新潟県糸魚川市で行われた「えちごトキめき鉄道」のラッピング車両お披露目セレモニーに出席した。幕内・白熊、十両・嘉陽、欧勝海も含む海洋高出身4関取が描かれたデザイン。母校の最寄りの能生（のう）駅まで乗車した大の里は「自分の写真が載った電車は不思議な感覚。でもうれしい」と笑顔を見せた。相撲漬けだった6年間は電車に乗る