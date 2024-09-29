昨年12月に現役を引退した大相撲の元幕内・東龍のサンドゥイジャブ・トドビレグさん（37）の断髪式が28日、東京・両国国技館で開かれ、母国モンゴルの関係者、横綱・照ノ富士、大関・豊昇龍ら約250人が出席した。師匠の玉ノ井親方（元大関・栃東）の止めばさみで大銀杏に別れを告げ「こんなにたくさんの人にはさみを入れてもらって本当に幸せ」と涙声であいさつした。九州情報大から09年初場所で初土俵。右膝の大ケガを抱え