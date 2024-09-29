フィギュアスケート男子の織田信成（37＝大阪スケート倶楽部）が28日、今季限りでの現役引退を表明した。大阪府臨海SCで行われた近畿選手権男子ショートプログラム（SP）に出場後、「膝、関節がちょっと限界」と競技から離れる理由を明かした。22年11月に復帰し、昨季は西日本選手権で優勝。この日はSP曲「マツケンサンバ2」に合わせて4回転―3回転の連続トーループを決め、76・62点で5位。最後の目標として12月の全日本選手