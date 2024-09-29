ＫｉｎＫｉＫｉｄｓの堂本光一（４５）が２８日、福岡・博多座で主演ミュージカル「ＥｎｄｌｅｓｓＳＨＯＣＫ」（２９日まで・博多座、１１月８〜２９日・帝国劇場）を上演。この日の昼公演で、通算上演回数は、２１００回に達した。万雷の拍手が、博多座に響いた。節目の公演を終えた光一は「今日は、夜公演もあるので。セレモニーはすぐ終わりたいと思います」。約１４００人の観客とキャストに向けて“光一節”を披露す