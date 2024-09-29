[9.28 オランダ・エールディビジ第7節](ホッフェルトスタディオン)※25:45開始<出場メンバー>[NECナイメヘン]先発GK 22 R. RoefsDF 2 ブライアン ペレイラDF 4 イヴァン マルケスDF 17 ブラム・ナイティンクDF 24 C. VerdonkMF 6 M. HoedemakersMF 7 ロベルMF 71 D. ProperFW 5 トーマス・ウーワイアンFW 10 S. HansenFW 18 小川航基控えGK 1 S. van GasselGK 31 R. JanseDF 19 L. LyratzisMF 8 A. DarellasMF 20 ラッセ シ