[9.28 プレミアリーグ第6節](モリニュー・スタジアム)※25:30開始<出場メンバー>[ウォルバーハンプトン]先発GK 31 サム・ジョンストンDF 3 ラヤン・アイト・ヌーリDF 4 サンティアゴ・ブエノDF 22 ネウソン・セメドDF 24 トティMF 5 マリオ・レミナMF 7 AndréMF 8 ジョアン・ゴメスMF 10 マテウス・クーニャMF 27 ジャン=リクネル ベルガルドFW 9 ヨルゲン・ストランド・ラーセン控えGK 1 ジョゼ・サDF 2 マット・ドハ