王毅氏、国連事務総長と会談27日、グテレス氏（右）と腕を組む王毅氏。（国連＝新華社記者/李睿）【新華社国連9月28日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は27日、国連総会出席のため訪れた米ニューヨークで国連のグテレス事務総長と会談した。