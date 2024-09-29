日本テレビ系「Ｇｏｉｎｇ！Ｓｐｏｒｔｓ＆Ｎｅｗｓ」が２８日深夜に放送され、４年ぶりにセ・リーグ優勝を果たした巨人の坂本勇人内野手、岡本和真内野手、浅野翔吾外野手が生出演した。今季は２軍調整期間も味わった坂本は「個人的には苦しんだシーズンでしたけど、一番うれしい優勝でした」とシーズンを振り返った。１週間ほど前からは「胃薬飲んで臨みましたけど」というほどの緊張感を味わっていたことを明かした。特