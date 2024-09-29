[9.28 ラ・リーガ第8節](アノエタ)※25:30開始<出場メンバー>[ソシエダ]先発GK 1 アレックス・レミロDF 5 イゴール・スベルディアDF 12 ハビ・ロペスDF 21 ナイフ・アゲルドDF 27 ジョン・アランブルMF 4 マルティン・スビメンディMF 7 アンデル・バレネチェアMF 14 久保建英MF 17 セルヒオ・ゴメスMF 24 ルカ・スチッチFW 10 ミケル・オヤルサバル控えGK 13 ウナイ・マレーロDF 3 アイエン・ムニョスDF 6 アリツ・エルスト