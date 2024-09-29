ウクライナとジョージアの画像を並べたジョージア政権与党「ジョージアの夢」の選挙広告＝27日、首都トビリシ（ロイター＝共同）【モスクワ共同】10月26日投票の旧ソ連ジョージア議会選まで1カ月を切った。ロシアに接近する政権与党「ジョージアの夢」は、ロシア侵攻を受けるウクライナをやゆするかのような選挙広告キャンペーンを開始し、親欧州のズラビシビリ大統領や野党が反発する。地元メディアなどによると、与党のテレ