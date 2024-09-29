総務省は２７日、２０２３年分の政党交付金使途等報告書を公表した。９政党の支出総額は、前年比７２億６６００万円（２１・３％）減の２６８億５９００万円だった。２３年中は国政選挙がなく、選挙関係費などを含む政治活動費が参院選があった前年から大きく減った。９党に支給された政党交付金の合計は３１５億３７００万円だった。政党別の支出額は、自民党が１１６億８９００万円で最多。立憲民主党６８億４７００万円、