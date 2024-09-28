『Google Pixel presents ANOTHER SKY』（日本テレビ系／毎週土曜23時）の来週10月5日放送から、新たなMCにモデル・俳優の山本舞香が就任。同日放送回は山本が故郷の鳥取・米子を訪れる。【写真】山本舞香、地元の鳥取・米子の青い空の下でロケ！同番組は、「忘れられない空がある」というコンセプトのもと、多種多様なヒストリーを持つゲストが世界や日本国内のゆかりのある地を訪れる様子に密着し、自身のルーツや人生観・仕