◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島１―８巨人（２８日・マツダスタジアム）巨人が２０年以来４年ぶりのＶ。優勝を決めた２８日の広島戦は主砲で今季チームトップの決勝打を放つ岡本和が２１度目の決勝打となった。今季の巨人の決勝打の内訳は２１＝岡本和１１＝坂本９＝吉川４＝ヘルナンデス、丸３＝大城卓、岸田、モンテス２＝浅野、泉口、オコエ、門脇、若林１＝井上、小林、佐々木、立岡、萩尾、山崎伊過去の優勝チー