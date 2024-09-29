◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島１―８巨人（２８日・マツダスタジアム）巨人は２０年以来４年ぶりにＶ。２年目となる浅野が３８試合に出場し、１３７打数３３安打１７打点。２０歳シーズンまでに年間３０試合以上出場して優勝を経験した巨人野手は６６年のドラフト制導入後で▽８３年吉村禎章（２０歳）８４試合９５打数３１安打５本塁打１１打点打率・３２６▽９４年松井秀喜（２０歳）１３０試合５０３打数１４８