「新たな質の生産力」で質の高い経済発展促す中国重慶市20日、重慶市璧山区にある電気設備メーカー、重慶恵程信息科技で、電気自動車（EV）充電器をテストする従業員。（重慶＝新華社記者/王全超）【新華社重慶9月28日】中国重慶市璧山区はここ数年、成渝（成都・重慶）地区双城経済圏と西部（重慶）科学城の建設を大きなチャンスとし、製造業の高度化、スマート化、グリーン（環境配慮型）化発展を積極的に推進してきた。戦略