【「ZIP！」「株式会社マジルミエ」コラボ特別番組 】 9月29日（日） 16時時25分～放送予定 集英社は9月29日、日本テレビ朝の情報番組「ZIP！」と「株式会社マジルミエ」のコラボ特別番組「ZIP！特別編株式会社マジルミエ！教えてください」を放送する。放送時間は16時時25分から。 本コラボ番組は、「「ZIP！」で木曜パーソナリティの鈴木福さんが担当するコ&#12