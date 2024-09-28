スマホの特性を活かした縦読みフルカラー漫画であるwebtoonの勢いが止まらない。韓国・日本だけではなく、現在では海外での人気も高まる一方でより多くの企業が参戦。数々の注目作がリリースされている。そんな中で、注目されるのがサザンオールスターズ、福山雅治ら多くの人気アーティストのマネジメントを行う株式会社アミューズと秘密結社鷹の爪をはじめとするIP戦略によって成長す