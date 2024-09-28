毎週土曜よる11時〜11時30分 放送中の日本テレビ「Google Pixel presents ANOTHER SKY」。「忘れられない空がある」というコンセプトのもと、多種多様なヒストリーを持つゲストが世界や日本国内のゆかりのある地を訪れる様子に密着し、自身のルーツや人生観・仕事観について本音を引き出していくドキュメンタリー。スタジオでは、MCがゲストと共にロケの映像を見ながら、ゲストの更なる本音や裏話を引き出していく。来週10月5日（