２８日のＴＢＳ「情報７ｄａｙｓニュースキャスター」では、自民党総裁選で石破茂氏が新総裁に選出されたことを特集した。石破氏が今後、人事面で苦労することが予想される中、２８日夜になって処遇が注目される高市早苗氏が、党総務会長を打診されたが固辞したと報じられていると安住紳一郎アナが紹介し「ちょっと穏やかじゃありませんが」と聞くと、政治評論家の田崎史郎氏が「本当、穏やかじゃないです」と応じた。田崎氏