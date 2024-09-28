◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島１―８巨人（２８日・マツダスタジアム）巨人が広島に勝ち、４年ぶり４８度目（１リーグ時代を含む）のリーグ制覇を達成した。阿部慎之助監督は就任１年目での優勝となった。試合は３番・吉川尚輝内野手が４安打、４番・岡本和真内野手が２打席連続の適時二塁打で３打点を挙げるなど１６安打で８得点。先発の菅野智之投手は８回まで投げ６安打１失点、１１９球の熱投でーグ単独トップの１５勝目を