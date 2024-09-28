「男子テニス・木下グループ・ジャパン・オープン」（２８日、有明テニスの森公園）シングルス２回戦が行われ、世界ランク５９位の西岡良仁（ミキハウス）は、同１４位のホルガ・ルネ（デンマーク）に２−６、４−６で敗れた。西岡は、相手の強烈かつ正確なサーブで終始主導権を握られ、第１セットを献上。第２セットもブレークを許し、敗れた。「メンズのテニスで、８割サーブが入ってくるとブレークするチャンスはない。僕