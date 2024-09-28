米有力シンクタンク・ハドソン研究所は27日付のホームページで、自民党の石破茂新総裁が寄稿した「日本の外交政策の将来」と題した論文を公表した。論文では、日米安保条約について「『非対称双務条約』を改める時は熟した」と主張し、日米安保条約改定を提唱。自衛隊を米領グアムに駐留させる案も示した。同研究所は、石破氏を「次期首相」と紹介。関係者によると、石破氏は新総裁選出前の26日ごろに寄稿したという。