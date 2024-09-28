6月、激励に訪れた巨人の長嶋元監督＝東京ドーム巨人・長嶋茂雄元監督の談話は以下の通り。シーズンを通して投手陣が踏ん張り、打つべき人が打つ、バランスの取れたチームに成長していったと思う。今年こそ優勝というプレッシャーの中で、辛抱強く采配した阿部監督、期待に応えた選手たちの奮闘は見事だった。
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