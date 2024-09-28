JR九州によると、28日午後10時25分ごろ、リレーかもめ64号（武雄温泉午後9時48分発博多行き）が長崎線新鳥栖〜肥前麓を走行中、異常な音を感知した。さらに同10時26分ごろ、リレーかもめ65号（博多午後10時7分発長崎行き）が鹿児島線基山〜弥生が丘を走行中、異常な音を感知した。この影響で同11時30分現在、長崎線、鹿児島線、佐世保線でダイヤが乱れている。