「男子テニス・木下グループ・ジャパン・オープン」（２８日、有明コロシアム）車いすの部準決勝が行われ、パリパラリンピック金メダリストの小田凱人（東海理化）が、真田卓（ＴＯＰＰＡＮ）を６−２、６−１で下し、連覇に王手をかけた。初戦をストレート勝ちで通過した小田は、この日の日本人対決も完勝した。海外選手が棄権してダブルス１試合が中止となり、車いすの部の試合会場が急きょセンターコートに変更となった。