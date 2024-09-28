◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島１―８巨人（２８日・マツダスタジアム）巨人は２０年以来４年ぶりのＶ。主砲の岡本和真は今季ここまで全試合４番で先発出場を果たしている。このまま１４３試合を４番で先発すれば、巨人では５人目６度目だ。◇巨人の全試合４番で先発してＶ年選手（打率）３７春中島治康（・２８５）４９川上哲治（・３３０）００松井秀喜（・３１６）０２松井秀喜（・３３４