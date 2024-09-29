【ニューデリー時事】インド南部タミルナド州ホスールで２８日、米アップルのスマートフォン「ｉＰｈｏｎｅ（アイフォーン）」の製造を請け負う工場で火災が発生し、生産が一時停止した。火災で施設の一部が倒壊し、ロイター通信によると少なくとも１０人がけがをした。火災が起きたのは、インド大手財閥タタ・グループ傘下でアイフォーンを受託生産するタタ・エレクトロニクスの工場。今後の操業への影響は不透明という。化学