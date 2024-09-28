[9.28 プレミアリーグ第6節](エミレーツ スタジアム)※23:00開始<出場メンバー>[アーセナル]先発GK 22 ダビド・ラヤDF 2 ウィリアン・サリバDF 6 ガブリエル・マガリャンイスDF 12 ユリエン ティンバーDF 33 リッカルド・カラフィオーリMF 5 トーマス・パーティMF 7 ブカヨ・サカMF 11 ガブリエル・マルティネッリMF 41 デクラン・ライスFW 19 レアンドロ・トロサールFW 29 カイ・ハバーツ控えGK 32 ネトDF 15 ヤクブ・キビ