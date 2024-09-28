[9.28 プレミアリーグ第6節](グディソン パーク)※23:00開始<出場メンバー>[エバートン]先発GK 1 ジョーダン・ピックフォードDF 6 ジェームズ・ターコウスキーDF 18 アシュリー・ヤングDF 19 ビタリー・ミコレンコDF 32 ジャラッド・ブランスウェイトMF 7 ドワイト・マクニールMF 8 オレル・マンガラMF 10 イリマン・エンディアイェMF 16 アブドゥライェ・ドゥクレMF 29 イェスパー・リンドストロームFW 9 ドミニク・カルバ