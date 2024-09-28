[9.28 プレミアリーグ第6節](スタンフォード ブリッジ)※23:00開始<出場メンバー>[チェルシー]先発GK 1 ロベルト・サンチェスDF 3 マルク・ククレジャDF 6 レビ・コルウィルDF 27 マロ ギュストDF 29 ウェスレイ・フォファナMF 8 エンソ・フェルナンデスMF 11 ノニ・マドゥエケMF 19 ジェイドン・サンチョMF 20 コール・パーマーMF 25 モイセス・カイセドFW 15 ニコラス・ジャクソン控えGK 12 フィリップ・ヨルゲンセンDF 2