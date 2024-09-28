[9.28 ブンデスリーガ第5節](Europa-Park Stadion)※22:30開始<出場メンバー>[フライブルク]先発GK 1 ノア・アトゥボルDF 3 フィリップ・ラインハートDF 17 ルーカス・キュブラーDF 28 マティアス・ギンターDF 30 クリスティアン・ギュンターMF 6 パトリック・オスターハーゲMF 8 マキシミリアン・エッゲシュタインMF 18 エレン・ディンクチMF 32 ビンチェンツォ・グリフォMF 42 堂安律FW 20 ジュニア・アダム控えGK 21 フロ