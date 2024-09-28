巨人は２０年以来４年ぶりのＶ。規定打席以上でチームの最高打率は吉川の・２８７。３割打者なしでのＶとなったが、球団では７２、１４、２０年に次いで４度目だ。◇巨人の３割打者なしのＶ年最高打率の選手（規定打席以上）打率７２王貞治・２９６１４長野久義・２９７２０坂本勇人・２８９２４吉川尚輝・２８７このままシーズンを終えれば、規定以上の選手の最高打率が最も低い。